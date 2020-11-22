(الهلال الأحمر) في الحسكة يحتفل باليوم العالمي للطفل

الحسكة - خليل إقطيني:

نظّم فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة احتفالية كبيرة بمناسبة يوم الطفل العالمي، وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الجميلة التي نفذها الأطفال أنفسهم والمشرفون عليهم وهي عبارة عن مسابقات ورقصات ومسرحيات عن حقوق الأطفال وأغانٍ عن حق التعلم وأهمية الأطفال وعن دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وحضر الاحتفالية عدد كبير من الأطفال وذووهم، وعلى هامش الاحتفالية قالت منسقة الخدمات المجتمعية في فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة ـ مروة محمد عمورة لـ(تشرين) : إن يوم حقوق الطفل هو يوم عالمي يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العشرين من تشرين الثاني عام ١٩٨٩ من قبل ١٩٢ دولة وصادقت عليها جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة الأميركية التي وقعت عليها من دون تصديق، وتأتي هذه الاحتفالية لإبراز هذا اليوم وتسليط الضوء عليه وعلى حقوق الطفل.

وقال مدير فرع الهلال الأحمر ـ إيلاف حمود لـ(تشرين) : اليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم مهم لأنه تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام ١٩٥٩ كما أنه تاريخ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية حقوق الطفل في عام ١٩٨٩، ومنذ ١٩٩٠ يحتفل بهذا اليوم الذي يمثل بالنسبة لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري نقطة انطلاق ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها وترجمتها إلى حوارات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.

أما رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة_ علي منصور فقال لـ(تشرين): حرصت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري على أن يتميز الاحتفال بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل هذا العام بأهمية كبيرة. حيث لم تجعل منه يوم للاحتفال فقط وإنما يوم للمطالبة باتخاذ إجراءات عملية من أجل حقوق الطفل، ولاسيما أن أزمة جائحة فيروس(كورونا) المستجد (كوفيد ١٩) هذا العام تسببت في بروز أزمة في مجال حقوق الطفل، فعقبات الوباء على الأطفال ذات تأثير مباشر وربما امتدت مدى الحياة إذا لم تعالج، وترى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أنه آن الأوان لتتعاون كل الأجيال معاً لإعادة التصوّر حول نوع العالم الذي نبتغيه، وسيعيد الأطفال في ، اليوم العالمي لحقوق الطفل لتخيّل عالم الطفل الذي يحبونه.

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