عدوان تركي بطائرة مسيرة على محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بطائرة مسيرة على مناطق سكنية في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي استهدفت بعدة قذائف عبر طائرة مسيرة تابعة لها مناطق سكنية في محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بمنازل عدة وفي الأراضي الزراعية.

واتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها القرى والبلدات والمدن التي احتلتها في تشرين الأول من العام الماضي منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.

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