شركة ألمانية: واشنطن تحاول تقويض مشروع السيل الشمالي 2

أكدت شركة تجارة الطاقة الألمانية يونيبر أن الولايات المتحدة لا تزال تحاول تقويض مشروع نورد ستريم “السيل الشمالي 2” لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة سبوتنيك: إن يونيبر تلاحظ مع الأسف أن الولايات المتحدة لا تزال تحاول تقويض مشروع البنية التحتية المهم نورد ستريم 2 والذي نعتقد أنه ضروري لأمن الطاقة في أوروبا وهذا تعد واضح على السيادة الأوروبية.

يذكر أن مشروع “السيل الشمالي 2” يتضمن بناء خطين لأنابيب نقل الغاز من روسيا بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر بحر البلطيق والمياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

طباعة