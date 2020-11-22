دوامة الاكتئاب.. هل تزداد حدتها في ظل الظروف الحياتية القاسية؟

إلهام العطار

ارتفاع تكاليف المعيشة، انتشار وباء «كورونا», وتبعات سنوات الحرب التي لا تزال تؤثر في مجتمعنا، وغيرها الكثير الكثير من ضغوطات الحياة أشعلت نيران الحزن في قلوب الصغار قبل الكبار، فبتنا نسمع عبارة «أنا مكتئب» في معظم جلساتنا وحواراتنا، أحمد طالب جامعي لمّا يبلغ من العمر عشرين عاماً، دخل في دوامة الاكتئاب والسبب، كما يقول، معالم المستقبل غير واضحة أمامنا نحن الشباب، أفلا يكفي ذلك حتى نكتئب ونشعر بالإحباط؟.. وغير بعيد عنه كان أبو أحمد موظف- وأب لثلاثة أطفال حيث قال: كلما فكرت في أمورنا المعيشية يسيطر عليّ الضيق، وقد وصل بي الأمر حدّ الانعزال حتى عن أولادي، أما أم عصام التي قرر أولادها البقاء في ألمانيا فقد أصابها الاكتئاب حالها في ذلك حال الكثير من الأمهات والعائلات.

«تشرين» ومتابعة منها لأحوال وقضايا المجتمع التقت الاختصاصي النفسي عبد الرحمن دقو للحديث عن الاكتئاب، عوارضه وأسبابه، وكيفية التخلص منه، ومن التعريف بدأنا حيث قال: هناك تعاريف عديدة للاكتئاب أكاديمية وإجرائية منها ما ركّز على الأعراض ومنها ما أهتم بالأسباب، وربما يمكنني القول ببساطة إن الاكتئاب هو حالة اضطراب نفسي تصيب الفرد في جانب أو أكثر من شخصيته «تفكير، انفعالات، سلوك», وهو استجابة الشخصية لمواقف صعبة أو صدمات نفسية أو ضغوط وخبرات مؤلمة، كالفشل والخسارة والصدمات الاجتماعية أو العاطفية أو المادية، وقد يكون اكتئاباً مؤقتاً بحدود أسبوعين على الأكثر, ثم يعود الشخص لصحته النفسية العادية، وقد يستمر أكثر من ذلك، حينها يحتاج علاجاً دوائياً ونفسياً، ويضيف دقو: من المهم القول: إن الاكتئاب أحياناً يمكن معرفة أسبابه بسهولة، وأحياناً أخرى يحتاج تشخيصاً ومهارة متخصصة، أما من حيث تأثيره فهو يؤثر في طريقة حياة الشخص، وفي علاقته مع الآخرين، وإنجازه وتحصيله التربوي، وتكيفه مع الوسط المحيط. وربما تتطور الحالة للوصول إلى الانتحار أو أذى الآخرين.

وعن الأسباب التي تؤدي إلى الاكتئاب أشار الاختصاصي النفسي إلى أنها ضغوط نفسية أو مادية أو مهنية أو تربوية ، منها ما هو واضح ومنها ما هو مبطن، مبيناً أنه مهما كان السبب فهو يحتاج مختصاً ماهراً للكشف والتشخيص.

وبالانتقال إلى أعراض الاكتئاب أوضح أنها تتمثل في انخفاض القدرة على التركيز، وضعف أو شدة في الذاكرة، وسرعة في الانفعال أو هدوء مفرط «تبلّد المشاعر», بكاء لأي سبب «هشاشة انفعالية», ومن الأعراض؛ اضطراب في النوم، شعور بالحزن وعدم الحماس في أوقات الفرح، أفكار سلبية تجاه الذات والآخرين والحياة بشكل عام، وأحياناً تظهر أعراض جسدية نفسية المنشأ، مثل الصداع والقولون العصبي وتساقط الشعر والبهاق وأمراض الجلد والأظافر وآلام الظهر والشعور بالإجهاد المستمر وارتفاع ضغط الدم، مع التنويه بأن كل هذه الأعراض المحتملة يمكن أن تكون منفردة أو مجتمعة حسب الحالة.

ورداً على سؤاله عن العلاج؟ قال دقو: إن كان الاكتئاب بسيطاً أقل من أسبوعين فهو لا يحتاج علاجاً أو برنامجاً علاجياً، إذ سرعان ما يعود الفرد لطبيعته وتكيفه وعمله وحياته الطبيعية، أما إن تجاوز ذلك فربما يتطور حينها ويحتاج المساعدة الطبية والنفسية «دواء وعلاجاً نفسياً», أضف إلى ذلك أن هناك عوامل مساعدة للتخلص من الاكتئاب نذكر منها العمل بمتعة، الرياضة، الموسيقا، الحوار الهادئ المحبوب، تفعيل الصداقات الودودة وإعادة التواصل معها، الابتعاد عن المشاحنات المستفزة، مساعدة الآخرين بشكل ما ليس بالضرورة مادياً، ممارسة أي نشاط اجتماعي ترفيهي، التنفيس الانفعالي مع الشخص المناسب الموثوق وغالباً يكون الاختصاصي النفسي، تأمين مناخ اجتماعي آمن ومريح، استخدام تقنية التداعي الحر للانفعالات والأفكار للتعبير عن المخاوف والانفعالات المكبوتة، وعن الهموم والمشكلات ومصادر القلق، ليختتم حديثه متمنياً للجميع التمتع بالصحة النفسية السوية بعيداً عن الاكتئاب في ظل ظروف مادية قاسية ومعيشة صعبة.

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