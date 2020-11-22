دير الزور تحتفي بالثقافة السورية بفعاليات متنوعة

دير الزور - تشرين

تنطلق يوم غدٍ الاثنين فعاليات “ثقافتي .. هويتي ” التي تُقيمها مديرية الثقافة بدير الزور احتفاء بيوم الثقافة السورية .

تبدأ الفعاليات غداً بافتتاح ملتقى الفن التشكيلي الثاني في المركز الثقافي بدير الزور الساعة الحادية عشرة صباحاً ويشارك فيه مجموعة من الشباب تحت إشراف مدربين متخصصين ، فيما تُقام في اليوم الثاني صباح الثلاثاء 24 الجاري ورشة عمل للأطفال ( خيال الظل ) مع سكتش عن كورونا يُقدمه مجموعة من الأطفال واليافعين بإشراف المدرب الفنان غسان رمضان .

كما تُقام الساعة 6 مساءً من نفس اليوم ندوة حوارية بعنوان ” القراءة وثقافة الشباب” بمشاركة مجموعة من الشباب يحاورهم مدير الثقافة أحمد العلي و راشد المحمد .

هذا ويحتضن المركز الثقافي العربي ببلدة مراط الأربعاء 25 الشهر ختام الاحتفاء بفعالية منوعة للأطفال – بإشراف مجموعة من المدربين حول مهارات الحياة ، كما يُقام حفلاً فنياً تحييه فرقة الفرات الموسيقية الساعة السادسة من مساء اليوم.

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