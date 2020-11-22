كورونا يودي بحياة مليون و386778 شخصاً حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليون و386778 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لموقع وورلد ميترز.

وبحسب الموقع الذي يديره مشغلون ومطورون دوليون فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغ 58 مليونا و512319 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات مليوناً و386729 حالة والمتعافون من المرض 40 مليوناً و477677 شخصاً.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن 6719 إصابة و550 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و32688 اصابة والوفيات إلى 101373 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، تم تسجيل 330 إصابة جديدة امس من 386 حالة سجلت في اليوم السابق وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ شهر آب الماضي.

وحذر المسؤولون من إمكانية فرض قواعد أكثر صرامة إذا استمر تصاعد الإصابات في تهديد سيئول العاصمة المكتظة بالسكان والمناطق المحيطة بها.

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم عن 17 إصابة جديدة بالفيروس 14 منها وافدة من الخارج ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86431 إصابة فيما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

من جانبها، اقتربت أستراليا خطوة أخرى نحو عودة الحياة الطبيعية وقامت بفتح بعض الحدود الداخلية وتخفيف القيود في المناطق التي لم تسجل أي إصابات أو وفيات محلية جديدة منذ أسابيع في معظم أنحاء البلاد.

وتم تسجيل 12 إصابة جديدة في جميع أنحاء أستراليا بين مسافرين في الحجر الصحي الفندقي.

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