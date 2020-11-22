إصابات «كورونا» في ازدياد .. والسويداء على حافة الخطر

تشرين - ضياء الصفدي

تمر محافظة السويداء منذ أسبوع بمنحنى تصاعدي واضح لعدد مراجعي الأقسام الوبائية في المشافي و للمقبولين في أقسام العزل المختصة بوباء «كورونا»، و للمحتاجين لدعم تنفسي متقدم و للمتصلين من بيوتهم بأعراض مشتبهة ترافق ذلك مع ازدياد الأعداد اليومية للحالات المسجلة بنتيجة المسحات الإيجابية إضافة إلى ازدياد عدد الوفيات اليومي.

مدير صحة السويداء – الدكتور نزار مهنا أوضح : إن الإصابات الحقيقية الموجودة في المحافظة هي أضعاف المسجلة، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه الحصيلة سببه التمادي في نكران المرض و الاستهتار و التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأضاف مهنا: إننا في قلب العاصفة الوبائية التي لم تصل إلى الذروة بعد، الخوف الكبير على فئة كبار السن و الفئات عالية الخطورة و التي تعدّ صيداً ثميناً للفيروس.

مديرية الصحة في المحافظة بدأت بتطبيق إجراءات جديدة نظراً لزيادة عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في المحافظة وأهمها توسيع طاقة استيعاب قسم العزل إلى ١٣٥ مريضاً، و تخفيف عدد العمليات الجراحية الباردة ( القابلة التأجيل ) في مستشفى الشهيد زيد الشريطي للحد الأدنى تمهيداً لإيقافها بشكل كامل اعتباراً من ١/١٢/٢٠٢٠.

كما أكدت المديرية تقديم كل خدمات العمليات الإسعافية و خدمات التوليد و الإسعاف و المعالجة الورمية و الغسيل الكلوي و العلاج الفيزيائي الضروري.

كما شددت المديرية على إغلاق باب قسم العمليات المجاور لأقسام العزل بشكل كامل، و إجراء صيانة كاملة احترازية لمحطة توليد الأوكسجين وخزان الأوكسجين لضمان استمرار تزويد الأوكسجين بالطاقة القصوى، وتحديد موعد الزيارة للمرضى في المستشفى بساعة واحدة يومياً من الساعة ١٢ ظهراً حتى الـ١ ظهراً، إضافة إلى تحديد مرافق واحد فقط للمريض المقبول في أقسام وشعب المشفى باستثناء مرضى العزل فلا يقبل بوجود المرافق إلا مع المريض الذي وضعه الصحي يستدعي وجود المرافق على أن يلتزم المرافق للمريض في قسم العزل بملازمة مريضه وعدم المغادرة والعودة للقسم وعدم التبديل مع مرافق آخر، إضافة إلى منع دخول أي شخص إلى حرم مديرية الصحة والمشفى والمرافق الصحية من دون ارتداء كمامة، و منع دخول السيارات إلى حرم مديرية الصحة والمشفى إلا للحالات الإسعافية على أن تغادر السيارة حرم المشفى فوراً.

وتمنت المديرية على الأهالي في المحافظة عدم مراجعة المشافي إلا في الحالات الإسعافية و مراجعة مجمع العيادات التخصصية ( العيادات الشاملة ) و التي تقدم كل الخدمات الطبية الاختصاصية و التشخيصية الشعاعية و المخبرية.

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