٢٧٠٠ ليرة تبديل أسطوانة الأوكسجين الكبيرة في شركة حديد حماة.. وإنتاج البيليت مباع كاملاً

حماة - نزيرة الوادي

أكد مدير عام الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة- المهندس عبد الناصر مشعان أن الشركة وانطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني تجاه أبناء الشعب وخاصة المرضى وخدمة لتنمية الاقتصاد المحلي في ظل ظروف الحصار الجائر المفروض على بلدنا وفور انتشار فيروس «كوفيد ١٩» سخرت وحدة إنتاج الأوكسجين في خدمة تزويد كل المشافي العامة والخاصة والمنشآت الاقتصادية والجمعيات الخيرية وحتى الأفراد من المرضى ممن يحتاجون مادة الأوكسجين المضغوط بسعر رمزي ومنافس لمنتجات السوق المحلية بلغ حتى تاريخه٢٧٠٠ ليرة لتبديل الأسطوانة الكبيرة وبسعر أقل للسعات الأقل في سبيل التصدي للأزمة الصحية التي تعم العالم «كورونا» مع تسهيلات كاملة للبيع بعيداً عن الروتين وعبر البيع المباشر وبنقاوة عالية وعلى مدار الساعة، إضافة لتأمين مستلزمات معمل الصهر وقسم الأفران وعمليات قص الخردة من المادة حيث تصل الطاقة الإنتاجية للوحدة إلى نحو ١٢٥٠م٣/سا.

وذكر مشعان أن إنتاج الشركة من مادة البيليت مباع بالكامل، حيث وصلت الكميات المبيعة منه إلى .٣٣٩٦٤طناً قاربت قيمتها 25،789 مليار ليرة وحققت الشركة أرباحاً إجمالية زادت قيمتها على ١٠ مليارات ليرة.

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