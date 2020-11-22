علي الرّاعي

ثمة ظاهرة انتشرت في المشهد الثقافي ، وإن بدت مُتناثرة، غير أنه يجدر الوقوف عندها قليلاً، للكشف عن حالات مُخيفة من الوهم الذي يستحكم البعض, سواء جاء ذلك عن سذاجة، أو عن افتعالٍ مقصود.. ولاسيما أننا قد اعتدنا خلال عقد من سنين الحرب أن نقرأ في بعض (البوسترات، والكتالوغات، والبروشورات، وحتى على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي) ألقاباً من مثل “الفنان العالمي”، وأكثر ما ظهرت مثل هذه الحالات في الفنون التشكيلية والدرامية، مع أنها قد تنطبق على بعض الشعراء أكثر من غيرهم.

ورغم أمنياتنا أن يُمسي الكثير من السوريين مبدعين عالميين، غير أن ثمة أسئلة لابد ستخطر على بالنا: ما هي المتاحف الكبرى التي تحتفظ بأعمال هذا الفنان الذي يدعي العالمية؟ وما هي التظاهرات المعروفة التي تدعوه كضيف شرف أو مُحكم للأعمال فيها؟ وما هي المدارس الأكاديمية التي تستقبله محاضراً في مراسمها؟ والأكثر بساطة في هذه الأسئلة: هل تقبل (غاليري) خاصة معروفة في البلد الذي يقيم فيه أن تنظم له معرضاً فرديا؟ وغير ذلك من الأسئلة.

محنة الظهور العالمي

فما أن يطلع في برنامج هواة على قناة خليجية، أو حتى يظهر في فيلم أو مسلسل مصري، وهو يتحدث اللهجة المصرية بطلاقة، حتى تُلصق به صفة الفنان العالمي.. وهو أمرٌ لافت مؤخراً في بعض الصفات التي يطلقها بعض من المشتغلين في الدراما، وإن كانت أوضح في المشهد التشكيلي ، وهي أن يسبقوا التعريف باسمهم بـ”الفنان العالمي”، هكذا وببعض نقراتٍ على مفاتيح كمبيوتر على صفحة «فيسبوك»، أو بجرة قلم على «غاتلوغ أو بروشور»، يُمسي الفنان بليلة ما فيها ضوء؛ منوراً بلقبه العالمي. أما ما هو المعيار أو المعايير التي استند عليها ليصير “عالمياً”, فحتى كل عالمات الفلك في سورية ولبنان، اللواتي استطعن معرفة جنس الجنين في بطن أمه من دون الحاجة لجهاز إيكو، كما علمن بنتيجة طالب أو طالبة البكالوريا راسباً أم ناجحاً منذ بداية السنة الدراسية، حتى هؤلاء؛ أظن وأغلب الظن ثواب هنا؛ إنهن – رغم كل مهارتهن السابقة في ضرب الرمل والمندل- عاجزات عن فك الشيفرة، ومعرفة حل لغز “عالمية” بعض الفنانين التشكيليين!

قد نتفهّم الفنان في الدراما التلفزيونية، أو في السينما – في المسرح لا يُمكنه ذلك – أن يفعلها، ويُصرح إنه فنان عالمي، أو قد لا يفعلها هو، ولكن بعض مُحبيه أو النقاد المُتحمسين، قد يصبغون عليه “العالمية” كفيض من الرومانسية العالية, باعتبار الفنان إياه قد شارك في أفلام هي من إنتاج عالمي, أو وجد مكاناً ما له في فيلم أو مسلسل أمريكي بعد أن أعلن انشقاقه عن سورية. لكنّ فناناً تشكيلياً لم يُغادر يوماً الحدود السورية، إلا إلى لبنان، فيكتب:”الفنان التشكيلي العالمي”، أو إنه شارك في معرض أو ملتقى خارج سورية مرة أو مرتين؛ فهذا لم يحصل إلا مع فنان يُغادر الحسكة ليستقر في طرطوس مثلاً، أو مع فنان لم يغادر مدينته إطلاقاً ولكن ثمة من كتب عنه في صحيفة عربية أو أجنبية.

بقي أن نُشير إلى قامات إبداعية حملت سوريّة في قلوبها على مدى عقود من دون ادعاء مُعارضة أحد وشغلت الأوساط الثقافية في مختلف ساحات أوروبا، ولم يدّعِ أحدٌ منهم؛ إنه عالمي!

هل نُذكّر هنا بأدونيس، ومروان قصاب باشي، وعمر حمدي، وكاظم خليل، وغيرهم الكثير الكثير، رغم أنّ نتاجهم كان مُعادلاً إن لم يتفوق على ما أنتجه أقرانهم الغربيون، وبقوا يصرون على «سوريتهم الحاف».

بين قولين‌‌‏

ثمة ناقد، قال ذات حينٍ جملةً ومضى، وصارت بحكم القول المأثور؛ وهي أنه «كلما نضج الأديب؛ أصبح من الصعوبة أن يعرف الجميع جنسيته» أما الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف؛ فعُرفت عنه جملته الأشهر: «العالم يبتدئ من عند عتبة بيتي»؛ والجملتان، أو القولان الشهيران؛ كان على «القوم» أن يردداهما مئات المرات، حيناً على أن لا تناقض بين محلية الكاتب وعالميته، وطوراً على أنهما على طرفي نقيض.‌‌‏

من الزاوية الضيقة، يبدو القولان على أنهما على طرفي نقيض، لكن في العمق؛ فهما بكلِّ تأكيد على انسجام تام, ذلك أن المشكلة ليست في تفسير القولين، ولا في شرحهما، وإنما في ماهية الأدب، والإبداع بشكلٍ عام، وهنا نعود لمسألة التجربة الشخصية للمبدع؛ هل هي كافية لإنتاج إبداعٍ إنساني. ؟!!‌‌‏

يتنوّع الإبداع في مسألة القيام بإنجازه، فبعض أنواع الإبداع، لاسيما الكتابية منها؛ لا تحتاج إلا لكاتب أو مبدع واحد لإنجازها، إلا ما ندر في بعض الكتب والروايات المشتركة، والتي غالباً كان نصيبها عدم النجاح، إن لم نقل الفشل، بينما بعض أنواع الإبداع الأخرى تحتاج لجهد فريق لإنجازها بالشكل الذي يليق بها، ولاسيما في الفنون البصرية، وهي غير الفنون التشكيلية التي تحتاج بدورها لمبدع واحد لإنجازها، ما أقصده؛ فنون الدراما التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، وإن كان يقود ذلك الفريق شخص واحد؛ هو المخرج.‌‌‏

بذرة الشجرة‌‌‏

رغم كل ما تقدم؛ فإن الفكرة الأولى التي ستكون بذرة الشجرة الإبداعية؛ هي لشخص واحد، ومن ثمّ، ومن تناول هذه الفكرة التي ستكون نتيجة احتكاك بشكلٍ صادم بين المبدع الفرد والواقع، سواء كان اصطداما مفرحاً، أو دراماتيكياً، وهو غالباً من النوع الثاني، بمعنى كثيراً ما تكون التراجيديا؛ هي المولدة للإبداع، وليس الملهاة، حتى أن ثمة من يرى في الملهاة نفسها؛ شيئاً من التراجيديا.‌‌‏

ما أريد أن أصل إليه؛ هو أن الإبداع شأن ذاتي، لكنه يهم الآخرين كثيراً، وما يهم الآخرين، فذلك الأمر يُمكن التوسع بالحديث بشأنه، وقد يطول، لكن قبل الحديث بهذا الأمر، أذكّر أن الذاتي غير الشخصي، وإذا ما وقع الإبداع في الشخصي، فلا يعد يهم غير شخص كاتبه، ومن هنا نستطيع اليوم أن نجد معياراً مهماً لجودة الكتابة لاسيما التي تنتشر على مدى مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت بحق هي «السلطة الخامسة» كما يحب اليوم الكثيرون أن يطلقوا عليها ذلك. وهي ما مدى معيار الشخصي والذاتي فيها، هل هي رسائل شخصية، أم رسائل إنسانية. ؟!‌‌‏

ورغم أن ثمة من يقول إن: «الشاعر الحقيقي هو من يشعر بالمسؤولية تجاه مجمل القضايا, وعليه أن يكون جزءاً منها. ومعبراً عن حاجات مجتمعه وقضاياه الإنسانية في الحرية والسياسة والجمال والفن والحب والحرب من خلال رؤيته الإبداعية كواحد من هذا المجتمع شاهراً هويته الدالة على انتمائه، وإلا أصبح شاعراً في العراء لا يجيد الكتابة إلا باتجاه شخصه، كحالة نق فردية تضجر الجميع إلا هو»، لكن ثمة من يُخالف هذا الرأي أيضاً، وهو أن على الشاعر أن يتخفف من هذه الرسولية التي أتته ذات حينٍ من عصر القبيلة، ويكفيه أن تعرفه حبيبته وجارته اليوم؟ حتى وأن كتب شعراً شخصياً، لأن الشعر بشكل عام مهما كان ذاتياً؛ فهو يهم الجميع ؟‌‌‏

الإبداع المنتمي‌‌‏

عندما توجهت بهكذا سؤال لصديقنا الشاعر محمد عيسى أجاب: إن الشاعر المنتمي؛ لايمكن فصله عن قضايا مجتمعه. أنا لا أقول عليه أن يصدر بيانات، ولكن بالتأكيد عليه أن يكون صاحب وجدان وإحساس متحرك. فإن لم يتأثر بواقعه لن يستطيع أن يؤثر على حبيبته، ومسألة الرسولية هذه كان المقصود منها للدلالة على انتمائه القبلي وليس بمعنى النبوءة، وأعتقد أن الشاعر يجب أن يكون كذلك، أي رسول مجتمعه، وهذا ما نسميه بلغة الآن بـ: «الهوية الشعرية»، محمود درويش، نزار قباني، بابلو نيرودا، لوركا، هل أصبح هؤلاء شعراء لأنهم لم يهتموا بقضايا مجتمعاتهم؟!.‌‌‏

معظم الشعر الدارج الآن هو شعر شخصي وليس ذاتياَ، نعم الشعر منطلقه ذات الشاعر وليس شخصه، فالذات هنا هي الذات المنتمية إلى المشترك الوجداني كنسيج معرفي ثقافي مهيأ جمالياً بالمعنى الأدبي، عندها يشعر المتلقي أن له نصيباً في هذا النص، شرايينه تمتد إليه، أما الشعر الشخصي، فهو شيء آخر، يأتي معزولاً عن هذا المشترك، وهذا شأن لا يهم المتلقي، للأسف معظم الشعر الذي يطرح الآن هو من هذه الشاكلة، هذا إذا أسميناه شعراً.‌‌‏

عتبات البيوت‌‌‏

بقي أن أشير إلى مسألة «عتبة بيتي» التي يبدأ منها العالم، وربما قد ينتهي بها، ومن أمثلة تلك العتبات؛ هو نجاح المبدعين المقيمين في أوروبا والغرب بشكلٍ عام القادمين من العالم العربي، والإفريقي، وغيرهما من عوالم؛ فقد نجح هؤلاء المبدعون في تلك الأمكنة التي من الصعوبة أن يجد المرء طريق النجاح فيها، لكنهم نجحوا بما تزودوا به من «عتبات بيوتهم» ألم يقل أدونيس، لقد اكتشفت المتنبي في فرنسا، وكذلك أبي النواس وغيرهم، وهو بتلك الذخيرة المحلية أصبح من الأصوات العالمية الأعلى والأجمل في العالم.‌‌‏

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