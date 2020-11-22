لاعب الفتوة السابق الهمشري لـ(تشرين): الدوري الكروي مازال في بدايته وأتمنى لفريقي تحقيق نتائج إيجابية

مالك الجاسم

لاعب يتميز بهدوئه وخبرته داخل المستطيل الأخضر، متميزاً في مركزه كظهير أيسر، وينحدر من عائلة رياضية، أربعة منهم يلعب في نادي الفتوة في خط الدفاع، وقد مثلوا النادي، ودافعوا عن ألوانه وشاركوا في إنجازاته.

إنه لاعب الفتوة السابق خالد الهمشري، والذي عاد بذاكرته سنوات طويلة ليفتح قلبه لــ «تشرين»، ويبدأ حديثه بالقول: «بدايتي كانت من الأحياء الشعبية ، ومن خلال الأداء الذي كنت أقدمه في المباريات لفت نظر الكابتن جمال سعيد الذي قام بضمي لنادي الفتوة بفئة الناشئين، وكان ذلك عام 1986 في الوقت الذي كان الكابتن مرعي الحسن مدرباً للفريق.

وأتذكر تلك الكلمات التي قالها المدرب جمال السعيد للمدرب مرعي الحسن: ( أحضرت لك هدية).

ومن هنا كانت انطلاقتي الحقيقية بمركز الظهير الأيسر، وأول مباراة مع فريق الناشئين كانت ضد فريق الكرامة في حمص حيث تم إشراكي في الشوط الثاني من المباراة، ومنذ ذاك الوقت لم أتخلف عن أي مباراة إلى أن انتهى الدوري وحصلنا على المركز الثالث، وبعد ذلك لعبت لفريق شباب الفتوة، وبقيت عامين متتاليين، وفي عام 1989 لعبت لفريق الرجال، وكان وقتها مدرب الفريق الكابتن أنور عبد القادر، وكنت لاعباً أساسياً في الفريق ، وحصلنا على بطولة الدوري والكأس في موسم 1990 / 1991 ، وعلى كأس سوريا ولبنان حيث فزنا على فريق الأنصار ذهاباً بهدف وحيد وتعادلنا إياباً بهدفين لهدفين.

ويتابع الهمشري حديثه بالقول: حصلنا على بطولة البلاي أوف موسم 1989 / 1990 ، ولعبت مع الفتوة حتى موسم1995 / 1996 ، وبعدها لعبت لنادي الجيش أثناء الخدمة الإلزامية ، وبقيت معه أربعة مواسم من عام 1996 وحتى عام 2000 ، وحصلنا على كثير من الألقاب ، ففي موسم 1997 / 1998 حصلنا على بطولة الدوري والكأس ، وفي الموسم ذاته حصلنا على المركز الثاني في بطولة الأندية العربية، ومثلت منتخب سورية في دورة غرب آسيا موسم 1998 والتي جرت في طهران وأحرزنا فيها المركز الثاني بعد المنتخب الإيراني، وفي دورة الصداقة التي جرت في الإمارات حصلنا على المركز الثاني بعد الإمارات، وفي موسم 1998 / 1999 حصلنا على بطولة الدوري والكأس، وخلال فترة اللعب مع الجيش زرت الكثير من البلدان الأوروبية والعربية، ومع بداية موسم 2000 / 2001 عدت إلى فريقي الأم الفتوة ولعبت موسمين ، وبعد ذلك اعتزلت اللعب.

ويضيف قائلاً: الرياضة تعني لي الكثير، فهي الحياة، فأنا لا أستطيع البقاء بعيداً عنها، وبخاصة كرة القدم من خلال ممارستها مع قواعد النادي، أو مع الأصدقاء في الملعب، أو في الصالات. .

وقد قدمت الرياضة لي الكثير، وأهم شيء محبة الناس والعلاقات الاجتماعية الواسعة، وتراني دائماً قريباً منها، ولكن خلال فترة الظروف التي مرت فيها المحافظة حرمتنا الكثير من متعة كرة القدم وبخاصة في مجال التدريب الذي اتجهت نحوه من خلال اتباع عدد من الدورات في هذا المجال لرد شيء بسيط مما قدمه لي النادي بحضوره واسمه وتاريخه الرياضي.

وأنا من عائلة رياضية جميعهم يمارس الرياضة، ولي ثلاثة أشقاء لعبوا لنادي الفتوة، وأشعر بالفخر بأننا مثلنا الفتوة، وهذا سيبقى ذكره على مر السنين، وبخاصة بفريق عريق مثل الفتوة، والأهم في هذا جميعنا يلعب في خط الدفاع، علماً أننا لعبنا بكل فئاته، ودافعنا عن ألوان أزرق الدير.

وأدين بالفضل خلال مسيرتي الرياضية للمدربين الذين أشرفوا على تدريبي ، وأخص بالذكر الكابتن جمال سعيد ، ومحمد شريدة.

ويتابع حديثه بالقول: اللحظات الأجمل في مسيرتي الرياضية كانت بفوزنا على الكرامة في المباراة النهائية بنتيجة 5 / 2 وهذا كان مع نادي الجيش، وإن اللحظة التي أحزنتني عندما فقدت أخاً وصديقاً وهو اللاعب أحمد عسكر.

وأتمنى للفتوة التوفيق خلال مبارياته القادمة ، والدوري لا يزال في بدايته ، وأتمنى من جماهيرنا مساندة الفريق لأنه يحتاج إلى الانسجام ، وكما تعلمون إن الفترة التحضيرية كانت قصيرة ، والفريق خلال الفترة القادمة سيكون أفضل ويحقق نتائج مرضية لجماهيره الكبيرة، أما رياضة دير الزور فهي تحتاج لمقومات العمل الرياضة وفي مقدمتها المنشآت الرياضية، والأهم هو الملعب لتعود الأندية للعب على أرضها وبين جمهورها، ونتمنى أن يتم هذا الأمر بالسرعة القصوى.

فريقي المفضل الفتوة محلياً، والأهلي عربياً وليفربول عالمياً ، ومن اللاعبين عمر السومة محلياً، ومحمد صلاح عربياً، وفان دايك لاعب ليفربول عالمياً.

وأتمنى لمنتخبنا التأهل إلى النهائيات القادمة، فهو قادر على ذلك من خلال تحقيق نتائج مرضية، وننتظر لحظات الفرح للكرة السورية.

ويختم الهمشري حديثه بالقول: أشكر لصحيفة «تشرين» هذه اللفتة الكريمة بإتاحتها الفرصة لهذا الحديث المطول والذي أعادني لسنوات رياضية عشتها لاعباً، والآن أعيشها في لحظات من خلال هذا الحديث .

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