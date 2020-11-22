بديع منير صنيج

كان «الشاعر الأشبه بقصائده» واعياً لذاته، فقد جعلته إصابته بالبكم والصمم في سن الثالثة عشرة على علاقة أكبر بالكتابة، بحيث باتت بوابته للتواصل مع الآخرين، ومن خلالها استطاع فهم العالم أكثر، وفهم نفسه بطريقة أفضل، فها هو يقول: «أنا رياض الصالح الحسين.. عمري اثنتان وعشرون برتقالة قاحلة.. ومئات المجازر والانقلابات.. وللمرة الألف يداي مبادتان.. كشجرتي فرح في صحراء»، هكذا عرَّف صاحب «خراب الدورة الدموية» عن نفسه في أول دواوينه الصادر عام 1979، وتابع في مجموعته «وعل في الغابة» التي صدرت بعد وفاته: «أنا حيوان جريح في غابة.. أنا زهرة متعبة، أنا وحش من العصور القديمة.. طفل لم أحفظ دروسي».

في مدينة درعا وُلِدَ رياض الصالح الحسين في 10/3/1954 لأب يعمل موظفاً بسيطاً تعود أصوله إلى مدينة مارع شمال حلب، منعه الصمم والبكم من إكمال دراسته، لكنه لم يجعله عائقاً له عن تثقيف نفسه، بل ربما كان دافعاً أكبر للتعمق في اللغة وجماليات أصواتها المُضمرة، والبحث عن مجازات المعنى ودلالاته، إضافة إلى تثوير المفردات وزيحها عن ركونها الزائف.

خروجه من المدرسة دعاه إلى العمل مبكراً، في عدة مجالات منها عامل عادي ثم موظف وصحفي، لكن من دون أن يتوقف عن كتابة الشعر وتزويد المجلات والصحف ومنها صحيفة “تشرين” بالمقالات، وذلك منذ عام 1976 حتى وفاته في 21/11/1982.

القصيدة بالنسبة لرياض لم تكن حالة ترفيهية نهائياً، إنما حاجة روحية، تتغلف بجوهرية لا تُضاهى، لذا حرص على تلميع تلك الجوهرة، إذ تفردت تجربته بتعاطيه البدائي مع معطيات الحياة، ما جعل لغته مفعمة بالعفوية والبراءة والبداهة والدهشة الأولى المستمرة، وفي الوقت ذاته بالفرادة في إحساسه بما ومن حوله، كأنه «طفل كبير»، فأبسط الأمور كانت تقلقه وتُذهِب النوم من عينيه، وكان ملجؤه الوحيد هو الكتابة، فالشعر بالنسبة لصاحب «أساطير يومية» هو صديق عتيق يلجأ إليه ليبثّه أحزانه وآلامه، وهو ما ألغى أي فارق بين الإنسان والشاعر، لدرجة أنه يوطِّد علاقته بالحياة من خلال تغليف قلقه واغترابه بقصائد من النوع الشفيف المنتمي إلى «السهل الممتنع»، كما أنه يوازن بين اغترابه في عالم لا أصوات فيه، وانتمائه لأصوات البشر، ولاسيما المحتاجين، جاعلاً من ذاته صوتهم الصارخ بأعلى قدرة الكلمات على البوح والتعبير.

يقول في قصيدته «غرفة الشاعر»: «يفتح بابَ الكلماتِ ويدخلُ بخطىً خائفةٍ.. في أنحاءِ الغرفةِ.. بعض قصائد ذابلة.. كلمات تتمدد فوق الكرسيّ.. وأخرى تتعلّق بالمشجب.. نبلة تهرب من بين أصابعه.. وطيور تقتحم الشفتين.. يرى عشباً ينبت في المكتبةِ المهملةِ.. ونبعاً ينبثق من الحائط.. بعد قليل سوف يداهمه الليل بأقمار وكوابيس.. تداهمه أشجار الغابة.. ورمال الشاطئ.. وحصى الأنهار.. وآبار فارغة.. يملؤها بحروف سوداء.. ماذا يأخذ من جثث الأيام.. وماذا يترك غير قصائد ذابلة.. وغبار الكلمات؟».

قسوة الحياة تركت أثرها الكبير على رياض، لكنها لم ولن تعيقه عن الاتقاد، ومحاولة البحث الدائم عن نجاة له، فكان الشعر ضرورةً وملجأً، وكتفاً يستند عليه عندما يتعب، فهو الوحيد القادر على إنقاذه من عذاباته وفوضاه ويأسه، وبالشعر استطاع أن يحافظ على جوهر بساطته وعفويته، كما استعان بصداقات العديد من الشعراء منهم: نزيه أبو عفش، بندر عبد الحميد، ومنذر المصري وغيرهم ممن كان لشعرهم تأثيره الكبير، لتكون له زاداً في الحياة والكتابة.

ورغم كل ما عاناه رياض بقي للحب حضوره الآسر، وللشغف مكانته العليا في حياته، إذ كان يتخطى كل مكابداته وأشجانه وتراجيدياه الفريدة بالحب، ويُداري خيبات الدنيا بقبلة، ويستكين أقصى توتراته بضمّة وَلَهْ، ولشدة إحساسه الصادق بالحب كان يشبِّهُه بكذبة جميلة، إذ قال في إحدى قصائده: «من أكاذيب الكلام.. من أكاذيب الروائح.. من أكاذيب الأصوات.. من أكاذيب العالم.. الكذبة الوحيدة التي تستحق التصديق.. هي الحب».

وفي لحظة إشراق أحس الشاعر باقتراب مصيره الذي قاومه بكل ما امتلك من قوة، فكتب قصيدة وداع تعبر عن حالته جاء فيها: «ها أنذا أمشي وأمشي.. بين هزائمي الصغيرة وانتصاراتي الكبرى.. وها أنذا أمشي وأمشي.. متألقاً كنجمة في السماء.. وحُرّاً كوعل في الغابة.. لي وطن أحبه وأصدقاء طيّبون.. بنطال وحذاء وكتب ورغبات.. ووقت قليل للرقص والجنون والقبلة.. لقد بدأت أتعلم كيف أبتسم وأقول وداعاً».

انحاز «رياض الصالح الحسين» إلى الحياة بتفاصيلها المؤلمة، وعبّر من خلال قصائده اليومية عن قلقه الوجودي بلغة تناوبت بين الفرح والحزن، بين الأنا الواعية للنحن المكلومة، وبين حاضر الشعر وقدرته على البقاء في زمنه كالحاضر المستمر.

وقبل أن يلملم صاحب «بسيط كالماء، واضح كطلقة مسدس» بقاياه خاطب سورية التي كانت آنذاك تعاني من محنة الثمانينات بقصيدة قال فيها: “يا سورية الجميلة السعيدة .. كمدفأة في كانون.”

يا سورية القاسية كمشرط في يد جراح.. نحن أبناؤك الطيبون..الذين أكلنا خبزك وزيتونك.. أبداً سنقودك إلى الينابيع.. أبداً سنجفف دمك بأصابعنا الخضراء.. ودموعك بشفاهنا اليابسة.. أبداً سنشق أمامك الدروب.. ولن نتركك تضيعين كأغنية في صحراء».

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