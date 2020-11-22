شفافية الطرح

زاهر بدران

زاهر بدران

غريب وعجيب ما يجري في كواليس اتحاد الكرة الذي مازال صامتاً ولايريد القائمون عليه أن يتكلموا عما حصل في معسكر المنتخب الذي أقيم في الإمارات والمستوى المتواضع والهزيل الذي ظهر فيه لاعبونا، وعلى الرغم من كثرة الانتقادات والضجة التي حصلت في الشارع الرياضي إلا أن المسؤولين في اتحاد الكرة مازالوا مصرين على عدم التحدث واعتبار ماحصل شيئاً طبيعياً لايستحق في رأيهم الرد ولو في مؤتمر صحفي كما جرت العادة في كل الاتحادات الكروية في العالم عندما تتعرض منتخباتهم لانتكاسة ما، أو خسارة غير متوقعة، كما حصل مع منتخبنا الذي خسر أمام المنتخب الأردني بهدف مقابل لاشيء مع عدم قدرته على تقديم الحد الأدنى من المستوى المطلوب لمنتخب يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات مونديال القادم، علماً أن هناك ألف إشارة استفهام كبيرة بشأن ما حصل في المعسكر والخلاف الذي وقع بين الجهاز الفني التدريبي وبعض اللاعبين والذي ترك للتكهنات دورها في إشعال نار الإشاعات التي أطلقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وسط غياب أي تصريح رسمي ولو من المنسق الإعلامي في اتحاد الكرة للرد والتفسير لما حصل.

بالطبع إن هذا الموقف السلبي من اتحاد الكرة غير مقبول وخاصة أنه يعتبر أن الإعلام الرياضي والجماهير العريضة شركاء له في بناء منتخب قادر على تحقيق أحلام الجميع بالوصول إلى نهائيات كأس العالم القادمة، ولكن على مبدأ ” طنش تعش ” الموضة السائدة هذه الأيام تعامل

القائمون على اتحاد الكرة مع هذا الأمر لعل الأيام القادمة في رأيهم كفيلة بنسيان ماحصل، وهذا ماجعل اتحاد الكرة يتخذ قراره السريع بتفعيل مباريات الدوري التي توقفت من أسبوعين بسبب معسكر المنتخب، ولكن على اتحاد الكرة الذي على ما يبدو أنه حتى الآن لايوجد لديه تفسير واضح بشأن ماجرى والرد بشكل مقنع حول التسريبات المعلنة حول عدم انضباط اللاعبين في هذا المعسكر وعدم قدرته على إقناع اللاعبين بالتخلي عن قناعاتهم التي كانت ضد قناعة المدرب التونسي نبيل معلول أن يدرك أن معالجة أمور كهذه لاتتم بالتعتيم أو بتجاهل الآخرين، لأن الحقيقة لايمكن تجاهلها ولوطال إخفاؤها على مبدأ المثل القائل (بكرا بذوب الثلج وببان المرج).

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