فرنسا: 17881 إصابة جديدة بكورونا و276 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 17881 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضاً عن 22882 إصابة سجلت يوم أمس ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونين و109170 حالة إصابة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 276 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في انخفاض عن عدد الوفيات المسجل أمس والبالغ 386 حالة.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا إلى 48265 حالة.

وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة عالمياً من ناحية الإصابات بفيروس كورونا.

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