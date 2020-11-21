عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز الـ 58 مليوناً و442 ألفاً

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم الـ 58 مليوناً و442 ألف إصابة فيما اقترب إجمالي حالات الوفاة من المليون و400 ألف حالة وفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مشغلون ومطورون فإن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره في كانون الاول الماضي لغاية الآن بلغ 58442885 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1385447 حالة بينما وصل إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس إلى 40433066 حالة.

ولاتزال الولاياتا لمتحدة الأمريكية تتصدر الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 261653 حالة وفاة من أصل 12422202 إصابة تليها الهند مع تسجيل 133260 حالة وفاة من أصل 9095543 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها 168989 حالة وفاة من أصل 6052786 إصابة.

طباعة