4702 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و1019 في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 4702 إصابات جديدة و74 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الوزارة قولها في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لفيروس كورونا إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد إلى 320962 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار الماضي فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5256 حالة.

وفي الجزائر سجلت وزارة الصحة 1019 إصابة جديدة و19 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حسب ما أعلن المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وأضاف فورار في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر بلغ 73774 إصابة فيما وصل إجمالي حالات الوفاة 2258 حالة وإجمالي حالات التعافي من الإصابة إلى 48183 حالة.

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