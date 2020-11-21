عون يدعو إلى حوار وطني لتحصين لبنان وتعزيز وحدته الداخلية

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى إطلاق حوار وطني للخروج بموقف موحد يحصن لبنان ويعزز وحدته الداخلية في مواجهة الاملاءات الخارجية.

وقال عون خلال كلمة متلفزة بمناسبة عيد استقلال لبنان:”نحن شعب جبل على المقاومة لينتزع حقه بالوجود وبالحياة” مشددا على تمسك لبنان بحدوده السيادية الكاملة.

كما أكد عون ضرورة تشكيل حكومة لبنانية بعيدة عن التجاذبات والاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية مشيرا إلى أن بلاده أضحت “أسيرة منظومة فساد سياسي مالي إداري مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة”.

ودعا عون القضاء اللبناني إلى الإسراع في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت .

وشدد عون في ختام كلمته على أن دور العسكريين اللبنانيين في هذه المرحلة محوري ليس فقط بحماية الحدود والدفاع عنها إنما بصون الوحدة الوطنية التي يسعى كثيرون لضربها مجددا التأكيد على عدم تفريطه وتنازله عن أي حق للبنان أو توقيعه على أي مشروع لا يصب في مصلحته.

وفي الشأن الإقليمي أعرب عون عن أسفه من خطوات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى أن ذلك يعني قبولا بضياع القدس والجولان السوري المحتلين.

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