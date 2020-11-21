حملة ترامب: المحاكم ستبت بواقعية “التزوير الممنهج” للانتخابات

جددت مستشارة حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني رفض الأخير الاعتراف بهزيمته بالانتخابات الأخيرة والتشكيك بصحة النتائج معلنة أن كشف عمليات “تزوير الأصوات الممنهج” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية “سيكون عبر المحاكم”.

واتهمت كايلي في حديث لشبكة فوكس نيوز الأمريكية وسائل الإعلام الأمريكية بالتواطؤ مع حملة الرئيس المنتخب جو بايدن مشيرة إلى أن لدى حملة ترامب 234 شهادة عن التزوير في ولاية ميشيغان إضافة إلى شهادات أخرى في بنسلفانيا لناخبين قالوا إنهم اكتشفوا أن الولاية احتسبت أصواتا باسمهم عبر البريد دون أن يرسلوها.

وأوضحت كايلي أن الفصل سيكون عبر النظام القضائي الامريكي الذي لا يمكن لوسائل الإعلام أن تعترضه.

وتشير البيانات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا بينما حصد ترامب حسب التوقعات دعم 232 منهم فقط لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.

وفي عددها الجديد أكدت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته تلقى صفعتين قويتين بعد فشل مساعيه فى قلب نتائج فرز الأصوات الانتخابية في ولايتي جورجيا وميتشيغان.

وأكد ترامب مرارا عزمه وفريقه تقديم دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

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