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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 6 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 22 تشرين الثاني 2020
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الأخبار
خاجي لـ بيدرسون: الغرب يسيّس القضايا الإنسانية في سورية لتحقيق مآربه السياسية
حملة ترامب: المحاكم ستبت بواقعية "التزوير الممنهج" للانتخابات
مقتل ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي في هجوم إرهابي وسط العراق
عون يدعو إلى حوار وطني لتحصين لبنان وتعزيز وحدته الداخلية
بوتين: الحرب هي بديل الاتفاق الروسي الأرميني الأذربيجاني بشأن ناغورني قره باغ
عضو في الكونغرس تؤكد أن الإدارة الأمريكية تدعم مخططات الاحتلال لضم أراضٍ فلسطينية
عشرات الخروقات الجديدة للعدوان السعودي في اليمن
اليونان تدين استمرار النظام التركي بالتنقيب في شرق المتوسط
البرازي: الخبز عبر ( الذكية) قبل نهاية العام
إيران تحمل أميركا مسؤولية الهجوم الصاروخي على سفارتها بكابول