لا «تغريدات» دونالد ترامب المجنونة على «تويتر»، ولا الصور التسويقيّة لهذا العجوز الثريّ والمقامر المجنون الذي كان يحكم الولايات المتحدة الأمريكية باتت تنفعه أو تفيده شيئاً، فـ«لوبيات» المال التي تُحكم قبضتها، وتتحكّم بالعصبة الأمريكية؛ ما عاد يعنيها هذا الرجل الأشقر،... المزيد ←