مقتل ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي في هجوم إرهابي وسط العراق

قتل ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي العراقي اليوم إثر هجوم إرهابي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله في تصريح إن قوة من الحشد الشعبي تعرضت لكمين مسلح بإطلاق النار إثر انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين قرية المسحك وناحية الزوية في صلاح الدين ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر منها.

وكانت القوات العراقية قضت أمس على 16 إرهابياً من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال البلاد.

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