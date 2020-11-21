بوتين: الحرب هي بديل الاتفاق الروسي الأرميني الأذربيجاني بشأن ناغورني قره باغ

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مغبة عرقلة تنفيذ الاتفاق الثلاثي بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورني قره باغ.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال اجتماع بشأن مهمة حفظ السلام الروسية في قره باغ اليوم إن على الذين يحاولون عرقلة تنفيذ الاتفاق الثلاثي بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول قره باغ أن يفهموا أن بديل هذا الاتفاق هو الحرب مشيراً إلى أن قضية التسوية في قره باغ مهمة لروسيا بما في ذلك من وجهة نظر ضمان الأمن الداخلي.

وأكد بوتين أن عمل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ واضح.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أكد في وقت سابق اليوم التزام بلاده وأرمينيا باتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بينهما منوها بجهود روسيا لتحقيق الاستقرار وحفظ السلام في الإقليم.

وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني الجاري اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ نص على وقف إطلاق النار بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في حدود مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس ورفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

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