1628 إصابة جديدة بكورونا في لبنان و57891 في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 10 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 115242 إصابة بينما بلغ مجموع الوفيات 894.

وسجلت عشر حالات إصابة جديدة في القطاع الصحي ما رفع العدد الإجمالي لحالات هذا القطاع إلى 1665 بين الأطباء والممرضين.

وفي أوروبا أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 34767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى مليون و380531 إصابة.

وأشارت الوزارة أيضاً إلى تسجيل 692 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 49261 حالة وظلت منطقة لومباردي الشمالية بإيطاليا المنطقة الأكثر تضررا حيث سجلت 8853 حالة إصابة جديدة بانخفاض من 9221 إصابة أمس.

إلى ذلك أظهرت بيانات رسمية صادرة عن السلطات الصحية البريطانية تسجيل 57891 إصابة جديدة و341 حالة وفاة في البلاد.

وبذلك أصبح إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم مليونا و493383 إصابة منها 54626 حالة وفاة.

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