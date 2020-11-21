اليونان تدين استمرار النظام التركي بالتنقيب في شرق المتوسط

أدانت وزارة الخارجية اليونانية استمرار النظام التركي بعمليات التنقيب في شرق المتوسط كونه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الخارجية اليونانية قولها: تتجاهل تركيا مجدداً وصراحة دعوات المجتمع الدولي والمجلس الأوروبي لتجنب الأعمال والتحركات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر” واصفة ذلك التصرف بـ”السلوك الاستفزازي.

وشددت الخارجية على أن هذه التصرفات التركية تلغي أي احتمال لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في وقت يقول فيه المسؤولون الأتراك أن انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية استراتيجية داعية إلى إلغاء الإخطار البحري غير القانوني نافتكس على الفور.

وأعلنت سلطات النظام التركي في وقت سابق اليوم أنها ستمدد أعمال التنقيب لسفينتها أوروتش رئيس في شرق البحر المتوسط حتى الـ29 من تشرين الثاني الجاري.

وكانت سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر المتوسط أعلنت في أيلول الماضي في بيان مشترك استعدادها لدعم فرض عقوبات على تركيا إذا لم توقف استفزازاتها تجاه اليونان وقبرص.

ويواصل النظام التركي استفزازاته تجاه الدول المجاورة سعياً وراء تنفيذ مخططاته وأطماعه التوسعية.

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