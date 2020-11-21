إغلاق صالات التعازي في مساجد اللاذقية للحد من انتشار (كورونا)

اللاذقية- صفاء إسماعيل

على إيقاع تزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في محافظة اللاذقية، قال مدير أوقاف اللاذقية_ الشيخ الحافظ محمد محمود عليو في تصريح خاص ل(تشرين) أنه سيتم إغلاق جميع صالات التعازي في مساجد المحافظة كلها، وذلك اعتباراًمن يوم غد الأحد.

كما أشار إلى منع صلوات الجنائز في جميع المساجد أو ساحاتها، ويصلى عليها حصراً في المقابر، تنفيذاً للتعليمات الوزارية في المحافظة على الصحة العامة، وعزا عليو السبب وراء إغلاق صالات التعازي في المساجد إلى عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس (كورونا)، وخاصة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، حيث تشهد صالات التعازي ازدحاماً كبيراً.

وأكد عليو استمرار الصلوات في المساجد، حيث يلتزم القائمون على إدارة المساجد بعمليات التعقيم والتطهير اليومية للمساجد، إضافة إلى التزام المصلين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي خلال الصلاة.

وتمنى عليو أن تقتدي الجهات العامة الأخرى في المحافظة بالإجراء الوقائي الذي اتخذته مديرية الأوقاف، ويتم إغلاق بعض الأنشطة والفعاليات التي تستقطب ازدحاماً من دون مراعاة الإجراءات الاحترازية، مدللاً على ذلك بالمقاهي.

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