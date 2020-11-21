قبلان: الاستقلال الوطني يكتمل بطرد المحتل من الأراضي اللبنانية

أكد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن الاستقلال الوطني يكتمل باندحار الاحتلال عن الأراضي اللبنانية والتحرر من الضغوطات والإملاءات الصهيو أميركية والتخلص من الفساد الذي دمر المؤسسات وأنهك لبنان.

وشدد الشيخ قبلان في رسالة تهنئة إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال على أهمية التمسك بالمعادلة الماسية الجيش والشعب والمقاومة التي أثبتت التجربة أنها القوة الرادعة لأي عدوان صهيوني أو تكفيري ضد لبنان وباتت اليوم حاجة وضرورة وطنية لردعه وضمانة لاسترداد ثروات لبنان المنهوبة من الاحتلال الصهيوني الذي يسرق النفط والغاز في المنطقة البحرية الجنوبية.

ودعا قبلان اللبنانيين إلى التمسك بالثوابت الوطنية ورفض التدخل الخارجي والدفاع عن سيادة البلاد منوها بمواقف الجيش والمقاومة ضد العدو الصهيوني.

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