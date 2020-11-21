إيران تحمل أميركا مسؤولية الهجوم الصاروخي على سفارتها بكابول

حمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أميركا مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي استهدف باحة السفارة الإيرانية في كابول.

وقال خطيب زاده “إن هذا الهجوم هو مثال على الحرب بالوكالة وأفعال الحلفاء الإرهابيين للولايات المتحدة في أفغانستان” مؤكداً أن واشنطن هي المسؤولة بشكل مباشر عن ذلك.

وكانت السفارة الايرانية في أفغانستان أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط أحد الصواريخ التي طالت مناطق في العاصمة الافغانية كابول في محيطها دون وقوع إصابات.

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