تعبيد وتزفيت عدد من الطرق في بلدات القنيطرة

القنيطرة _ ممدوح عوض

في إطار السعي الدائم والمستمر للنهوض بالواقع الخدمي والبنى التحتية في بلدات وقرى محافظة وتجمعات أبناء القنيطرة في ريف دمشق وافق المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة وبالسرعة الكلية على شق وتعبيد وتزفيت الطرق في قرية بئر عجم وخان أرنبة على أرض المحافظة وتعبيد وتزفيت طرق تجمع قدسيا وطريقين في تجمع عرطوز الغربي وطريق في تجمع الكسوة الغربي لأبناء القنيطرة على أرض ريف دمشق، وذكر عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات في محافظة القنيطرة_ محمد سامية أن جميع المشاريع منحت للقطاع العام وعلى حساب الموازنة المستقلة نظراً لكفاءة وجودة أعمال المؤسسات الحكومية المتخصصة بأعمال تعبيد وتزفييت الطرق، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سينتهي قبل نهاية العام الحالي، وأضاف سامية : تمت الموافقة على تنفيذ مشروع صرف صحي في قرية أم باطنة، والموافقة على إقامة أول منشأة حرفية لصناعة (البلوك )الإسمنتي وقص وجلي الرخام في بلدة نبع الصخر في القطاع الأوسط من المحافظة.

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