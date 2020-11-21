ابراهيم النمر

حقق فريق شباب المحافظة بكرة القدم فوزا كبيرا على متصدر الترتيب تشرين وصل لأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاح المرحلة السابعة من دوري الشباب، ومن جديد تعرض الجيش لخسارة أمام آلات بهدف نظيف وفي بقية المباريات فاز الوصل على الشرطة بهدف مقابل لا شيء والحرية على الوحدة بهدفين نظيفين و حطين على جبلة بهدفين مقابل هدف وتعادل الكرامة والطليعة بهدفين لكل منهما وتعادل النواعير مع المجد بثلاثة أهداف لمثلها.

وينفرد الاتحاد بالصدارة ب19 نقطة وتشرين ب16 نقطة و حطين 15 نقطة والمحافظة والوثبة ب14 نقطة والحرية 11 نقطة والطليعة 10 نقاط والوحدة 8 والنواعير 7 والجيش والكرامة 6 نقاط وجبلة والشرطة 4 نقاط والمجد بنقطتين.

تصوير- عبد الرحمن صقر

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