الحرجلة يحقق أولى نقاطه في الدوري

ابراهيم النمر

حقق نادي الحرجلة أولى نقاطه في الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعد تعادله مع نادي الساحل من دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما آلية في ملعب الجلاء بدمشق في افتتاح الجولة الرابعة واستكمل المنافسات غدا بلقاء الشرطة مع الوثبة وتختتم بعد غد بلقاء الكرامة مع حطين وجبلة مع الوحدة وتشرين مع الحرية والاتحاد مع الطليعة والجيش مع الفتوة.

يشار إلى ان تشرين يتصدر الترتيب ب9 نقاط يليه الكرامة والوحدة والجيش ب7 نقاط و حطين 6 نقاط والطليعة وجبلة والوثبة 4 نقاط والشرطة 3 نقاط والحرية والساحل بنقطتين والاتحاد والفتوة والحرجلة بنقطة واحدة.

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