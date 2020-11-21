استشهاد رجل وامرأة في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) بريف الحسكة

استشهد مدنيان في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في ظل ازدياد الظروف الكارثية التي يعيشها قاطنو المخيم لجهة انعدام الأمن وانتشار الجريمة بين أقسامه.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن الفوضى وانعدام الأمن تعم أقسام مخيم الهول حيث استشهد مدنيان بينهم امرأة برصاص مجهولين في القسمين الخامس والثامن من المخيم.

ويعيش المحتجزون في مخيم الهول وغالبيتهم من النساء والأطفال أوضاعاً كارثية على المستويات كافة تحاكي ظروف قاطني مخيم الركبان في منطقة التنف الذي تسيطر عليه مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حيث تنتشر في المخيمين الأمراض والأوبئة جراء نقص الرعاية الصحية والمواد الغذائية ناهيك عن انتشار الجريمة من قتل وخطف وسلب فيهما.

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