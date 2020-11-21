/ 2,3/ مليار لأعمال تعبيد شارع الثامن من آذار والتنفيذ 90%

طرطوس – عائدة ديوب

يربط شارع الثامن من آذار الرئيس شمال مدينة طرطوس مع جنوبها ،كما يربط القسم الشمالي من الجامعة مع جنوبها تم شقه منذ سنوات عديدة وأهالي المحافظة بانتظار تنفيذه ليخرج إلى حيز الواقع .

القاضي محمد زين – رئيس مجلس مدينة طرطوس أوضح أن شارع الثامن من آذار يمتد من المشفى العسكري شمالاً وحتى مشفى الباسل جنوباً بطول 3,5 كم وعرض 50 م يخدم جامعة طرطوس والعديد من الأحياء السكنية وتبزر أهمية شارع /8/ آذار من خلال الربط بين مدخلي المدينة الشمالي والجنوبي وبين مرفقين مهمين، مشفى الباسل والمشفى العسكري، إضافة إلى تخديم مناطق التوسع الجديدة ويسهل الوصول إلى المنطقة الصناعية– الرادار – راس الشغري …) ويعد حاجة حيوية للربط المروري للمدينة في ضوء النمو العمراني الذي تشهده المدينة.

وأضاف رئيس مجلس المدينة : إنه تمّ تنفيذ جسر على نهر الغمقة – شارع الثامن من آذار-ليربط شمال النهر مع جنوبها، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 90%

وتمّ تحديث الكشف التقديري لتعبيد وتزفيت شارع /8/ آذار المعد – سابقاً- والمدقق من الشركة العامة للدّراسات الهندسية .

/ 2,3/ مليار ليرة

كما أكد القاضي زين أن قيمة الكشف التقديري لتعبيد الشارع الذي يربط شمال النهر مع جنوبه وصلت إلى مليارين و/ 301/ مليون ليرة ،وهي عبارة عن أعمال حجر مكسر مع زفت وأرصفة وأطاريف وجزيرة وسطية.

موضحاً أن أعمال التزفيت متداخلة مع أعمال الصرف الصحي والمطري الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة العامة للمشاريع المائية– فرع السدود –ولا يمكن تنفيذ المصافي المطرية والقساطل الخاصة بها الموصولة إلى شبكة التصريف المطري إلا بعد تنفيذ طبقات لكونها تتكرر بمسافات لا تزيد عن /50/م

وبعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء–والكلام لرئيس مجلس المدينة-على جدول توزيع المشاريع الجديدة الواردة في خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة للعام الحالي تمّ تخصيص مشروع تعبيد وتزفيت شارع /8/ آذار للشركة العامة للمشاريع المائية–فرع السدود -ونقوم حالياً-بإبرام العقد، متضمناً ترحيل كل الأتربة والنفايات الموجودة على جانب الطريق لتحضيره لكي يصبح جاهزاً لأعمال التعبيد، أما القيمة الحقيقية لأعمال الصرف الصحي والمطري فهي محددة بموجب العقود المبرمة بين الشركة العامة للمشاريع المائية – فرع السدود ووزارة الموارد المائية العامة للصرف الصحي .

ولفت رئيس المجلس إلى أنه يتم إعداد الدّراسة من قبل المجلس لتنفيذه وتدقيق هذه الدّراسة من قبل الشركة العامة للدّراسات الهندسية، حيث نفذت المرحلة الأولى من الدّراسة من قشط تربة زراعية وحفريات وردميات وتسوية لسطح الطريق مع تنفيذ بقايا – سابقاً-

ويجري–حالياً-تنفيذ الصرف الصحي للشارع بالعقد رقم /3/ لعام 2014 المبرم بين الشركة العامة للصرف الصحي والشركة العامة للمشاريع المائية– فرع السدود .

لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 74% ويجري تنفيذ التصريف المطري بالعقد رقم /4/ لعام 2014 المبرم بين وزارة الموارد المائية – فرع السدود في طرطوس ووصلت نسبة التنفيذ إلى 20%

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