48 ضبطاً لمنشآت في ريف دمشق ومشاريع واعدة للملتقى السياحي

ألين هلال

تعدّ محافظة ريف دمشق خزاناً سياحاً غنياً وجاذباً بمناخها ومناطقها وآثارها السياحية والتراثية والدينية ومنشآتها السياحية المتنوعة، ومع بدء عودة الحركة السياحية وخلال شهري أيلول وتشرين الأول تم دخول ست منشآت إطعام جديدة من سوية نجمتين و بتكلفة استثمارية تخطت ال 5 مليارات و 970 مليون ليرة، إضافة لإصدار استثمار تأهيل نهائي لمنشأتي إقامة بتكلفة ستة مليارات ليرة، من دون أن ننسى تأهيل نهائي لمطعم بتكلفة تقريبية حوالي 806 ملايين ليرة، كما ويتم العمل على إعادة التوازن العقدي لبعض المشاريع المتعاقد عليها في بعض مناطق ريف دمشق حسبما أوضح ل (تشرين) مدير سياحة الريف وائل كيال.

وبما يخص حصة ريف دمشق من ملتقى السياحة لهذا العام أوضح كيال أنه تم العمل على التعميم لكل وحدات الإدارة لتزويد المديرية بكل العقارات التي تمتلك عناصر جذب سياحية ، وتعدّ فرصاً استثمارية واعدة يمكن طرحها ضمن سوق الاستثمار، كالعقارات المجاورة لبحيرة زرزر إضافة لمجمع أوسيا السياحي في ضاحية قدسيا العائدة ملكيته لوزارة السياحة الذي يمكن استثماره كمجمع سياحي متكامل، إضافة للتنسيق مع فرع ريف دمشق للحزب لاستثمار العقارات السياحية العائدة ملكيتها للحزب وطرحها للاستثمار ضمن الملتقى.

أما عن السياحة الشتوية وهل من خطوات في هذا الخصوص أوضح كيال أنه لاحقاً للفعالية التي قامت بها مديرية السياحة منذ بداية العام في بلدة بلودان والمتمثلة بالتزلج على الثلج، سيتم التحضير لاختيار موقع مناسب لرياضة التزلج مدعومة بتلفريك مع التحضير لدفتر شروط خاص وعرضها في ملتقى الاستثمار.

وفي الحديث عن( كورونا) أكد كيال على العمل الدؤوب من قبل سياحة الريف لتطبيق القرارات المتخذة من قبل الفريق الحكومي، وذلك من خلال تكثيف الجولات الرقابية على كل المنشآت الداخلة في الخدمة في المحافظة، إضافة للجولات التوعوية التي قامت بها المديرية على المنشآت السياحية لتحفيز زيادة الاهتمام بالإجراءات وتطبيقها، أما المنشآت التي لم تطبق الإجراءات بالشكل المطلوب نُظم بحقها الضبوط اللازمة حسب نوع المخالفة، حيث وصل عدد الضبوط خلال الشهرين الأخيرين إلى 48 ضبطاً ما بين مخالفة أصول الترخيص أو مخالفة التعليمات الخاصة بإجراءات الوقاية من (كورونا) أو عدم الإعلان عن الأسعار نتج عنها 16إغلاقاً.

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