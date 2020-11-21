لا استثناء للحاصلين على الثانوية هذا العام بالتقدم للتعليم المفتوح

نور قاسم

كشفت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح – رغداء نعيسة ل(تشرين) أنه لا وجود لاستثناء في مفاضلة هذا العام كما في السنة الفائتة تُمكِّن الطالب من التقدم إلى المفاضلة في حال لم يسمح له معدله في الثانوية العامة لهذه السنة القبول في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات أو المعهد التابع للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.

وعن سبب خفض القبول إلى ٢٠٪ ما سيؤدي إلى رفع المعدلات؟، لفتت نعيسة إلى أن هذه تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوجد دراسة تقييمية لنظام التعليم المفتوح نظراً لموازاة شهادته مع شهادة التعليم النظامي.

وعن التحويل المتماثل من جامعة إلى أُخرى بالتخصص نفسه أوضحت نعيسة أنه يجب أن يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة سنتان ليتمكن الطالب من تقديم أوراقه للنقل .

وعن خطط لافتتاح فروع أُخرى على نظام التعليم المفتوح، بينت نعيسة أنه يوجد تخطيط لافتتاح فروع جديدة مثل الجغرافية والآداب والهندسة المعلوماتية ولكنها مازالت إلى الآن قيد الدراسة.

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