تأخر التراخيص الإدارية يغلق 50 مكتباً عقارياً في منطقة الزبداني

ألين هلال

بعد إغلاق ما يزيد عن20 مكتباً عقارياً في بلدة بقين اشتكى أصحاب هذه المكاتب ل (تشرين) متسائلين ما سبب هذا الإغلاق إذ تم ختم هذه المكاتب بالشمع الأحمر بحجة (التراخيص)، حيث بينت الأوراق التي حصلنا على نسخ منها أن بعض التراخيص للمكاتب التي ختمت فعالة و فيها طلبات تجديد حديثة، كما وتحدث البعض من أصحاب هذه المكاتب أنه عند السؤال ما السبب؟ تنسحب البلدية من المسؤولية ومديرية المنطقة أيضاً.

في حين أوضح رئيس بلدية بقين – المهندس يمان أفندر أنه تم إغلاق 20 مكتباً في بقين ومثلهم في مضايا وكذلك بعض المكاتب في بلودان، وعن السبب تحدث أفندر أن هناك العديد من المكاتب العقارية العاملة من دون ترخيص أو برخص قديمة، فبعد إنذار هذه المكاتب لتجديد الرخص ونتيجة عدم التجاوب كان لا بد من الإغلاق، فهناك العديد من الشروط الواجبة لتجديد التراخيص من سجل تجاري وشهادة ثانوية و موافقة أمنية، وذلك لأن البعض من هذه المكاتب جديدة فتحت في فترات سابقة.

وأكد أفندر عمل المحافظة الدؤوب لمساعدة أبناء الريف في كل المجالات، وما حدث من إغلاقات هو لتحفيز أصحاب المكاتب على استكمال الأوراق المطلوبة فالإنذارات السابقة لم تف بالغرض، والمحافظة اليوم تعمل على تقديم 3 أشهر سماح لأصحاب هذه المكاتب لاستكمال أوراقهم، وإلا سيكون الإغلاق دائماً.

ومن جهته، مدير منطقة الزبداني العميد – حيدر حيدر أكد أنه تم إغلاق 50 مكتباً عقارياً ضمن منطقة الزبداني لم يستوفوا إجراءات التراخيص الإدارية، وهي ليست إغلاقات دائمة بل لحين استيفاء الرسوم اللازمة، مؤكداً أن الموضوع إداري بحت.

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