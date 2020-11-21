ثمانية قتلى بتفجيرين وهجمات صاروخية في كابول

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 24 اخرون بجروح اثر تفجيرين وهجمات صاروخية في العاصمة الأفغانية كابول اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية قوله إنه تم إطلاق 14 صاروخا من شاحنتين صغيرتين من موقعين منفصلين في منطقة الشرطة أصابت مواقع للشرطة في كابول مضيفا إن عناصر من الشرطة ووكالة الاستخبارات تمكنوا من تحديد مكان الشاحنتين وأبطلوا مفعول احد الصواريخ.

وأشار عريان إلى أن سقوط الصواريخ تسبب بانفجارات في مناطق مكتظة بالسكان واثارة الذعر بين الناس مبينا أن التحقيق جار لمعرفة كيف دخلت العربتان المدينة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الآن.

وكانت قناة تولو نيوز الأفغانية قالت في وقت سابق إن أحد عناصر الأمن قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة في كابول.

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