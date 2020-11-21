إبراهيم النمر

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة السابعة من الدوري السوري الممتاز لكرة قدم الشباب التي يلتقي فيها الجيش مع الاتحاد في ملعب الجلاء بدمشق، ومباراة ديربي بين الجارين حطين وجبلة في الملعب الصناعي في اللاذقية والشرطة في الفيحاء الصناعي يستقبل الوثبة، والنواعير في ملعب حماة الصناعي يستضيف المجد ، والطليعة يحل ضيفاً على الكرامة في ملعب حمص الصناعي والحرية في ملعب السابع من نيسان في حلب يلاقي الوحدة والمحافظة في ملعبه يواجه المتصدر تشرين.

نادي الاتحاد يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان بقائه في صدارة الترتيب, منتظراً تعثر شريكه تشرين, فكل شيء وارد في كرة القدم والجيش إلى الآن لم يدخل الأجواء بعد وهو بحاجة ماسة لنقاط اللقاء ليتقدم قليلاً ويحسن مركزه.

بينما حطين يسعى لإحراز نقاطه الـ 15 ويقترب أكثر من دائرة المنافسة على الصدارة مع تشرين والاتحاد، أما جبلة فمركزه غير مطمئن وبحاجة لخطة إسعافية ليخرج من دوامة المركز الثاني عشر.

أما تشرين فهو يحاول تعزيز صدارته من بوابة المحافظة وإن كانت المهمة صعبة لكن لا شيء مستحيلاً لننتظر ونرَ، وفي بقية المباريات الفرق جميعاً بحاجة للنقاط لتحسين مركزها مع فارق الطموحات بين فريق وآخر من أجل التقدم أكثر من المربع الذهبي مثل الوحدة والوثبة والطليعة، وأخرى للهروب من المراكز المتأخرة مثل الكرامة وجبلة والشرطة والمجد.

يذكر أن الجولة السادسة شهدت فوز المحافظة مع الوحدة، والطليعة على جبلة 0/1، و حطين على المجد 0/3 ، والوثبة على الحرية0/2، وتشرين على النواعير 9/5، وتعادل الاتحاد والكرامة 1/1 ، والجيش والشرطة 0/0

وتشرين والاتحاد يتصدران الترتيب بـ16 نقطة و حطين بـ12 نقطة والوثبة والمحافظة بـ11 نقطة والطليعة 9 نقاط والوحدة والحرية بـ8 نقاط والنواعير والجيش بـ6 نقاط والكرامة 5 نقاط وجبلة والشرطة 4 نقاط وأخيراً المجد بنقطة يتيمة.

تصوير: عبد الرحمن صقر

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