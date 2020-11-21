فرار 69 سجيناً من نظارة قصر العدل شرق بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أن 69 سجيناً فروا من نظارة قصر العدل في بعبدا شرق العاصمة اللبنانية بيروت فجر اليوم.

وقالت المديرية في بيان لها إن “السلطات تمكنت من توقيف 15 منهم فيما سلم 4 أنفسهم ولقي خمسة آخرون حتفهم بحادث سير أثناء الهروب خلال مطاردة عناصر من قوى الأمن لهم”.

وِأشار البيان إلى أنه لا تزال عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارين بينما لا تزال التحقيقات جارية بملابسات الحادث.

طباعة