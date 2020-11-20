آخر تحديث: 2020-11-21 01:29:02
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إصابات كورونا في صفوف منتخب الأوروغواي إلى 16 إصابة

التصنيفات: رياضة,رياضة دولية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف منتخب الأوروغواي لكرة القدم إلى 16 إصابة هم 10 لاعبين و6 إداريين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن حكومة الأوروغواي قولها إنها تنتظر تفسيرات من اتحاد كرة القدم بعد سلسلة الإصابات التي ألمت بالمنتخب عقب مباراتين خاضهما في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022 في قطر.
وانتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تسعة من لاعبي الأوروغواي مجتمعين في حفلة شواء وثبتت فيما بعد إصابة خمسة منهم بكورونا.

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التصنيفات: رياضة,رياضة دولية

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