سيناتور جمهوري يدعو ترامب لتسليم السلطة بسلاسة لـ بايدن

دعا السيناتور الجمهوري المخضرم لامار ألكسندر إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لتسليم السلطة لإلى الرئيس المنتخب جو بايدن لضمان الانتقال السلس للحكم.

ونقلت وسائل لإعلام عن السيناتور لألكسندر قوله اليوم إن كانت هناك أدنى فرصة لأن يصبح بايدن رئيساً جديداً فيتعين على إدارة ترامب إمداد فريقه بكل المعلومات والمواد والاجتماعات المطلوبة لضمان انتقال سلس.

يشار إلى أن ترامب يصر على رفض الاعتراف بالهزيمة مشككاً بنزاهة نتائج التصويت فيما تؤكد الإحصاءات فوز بايدن.

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