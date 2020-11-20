شويغو: إتمام انتشار قوة حفظ السلام الروسية في قره باغ

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن إتمام انتشار قوة حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ حيث باشرت بتأدية مهامها وفقاً للاتفاق الثلاثي بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان المبرم مؤخراً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شويغو قوله اليوم إن قوة حفظ السلام الروسية انتهت من الانتشار على أراضي قره باغ وباشرت أداء المهام المنوطة بها.

وأشار شويغو إلى أنه تم نقل 1960 شخصاً من أفراد قوات حفظ السلام و552 آلية بما فيها العربات المدرعة ونشر 23 نقطة للمراقبة إضافة إلى تطهير ممر لاتشين الواصل بين أرمينيا وقره باغ والطريق المؤدي إلى مدينة ستيباناكرت من المتفجرات والآليات العسكرية المدمرة.

وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورنى قره باغ دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني الجاري.

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