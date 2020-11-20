الصحة: 88 إصابة بـكورونا وشفاء 62 حالة ووفاة 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 62 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 7079 شفيت منها 2986 وتوفيت 368 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٠ في اللاذقية

٢٠ في حمص

٢٠ في درعا

١٠ في السويداء

٦ في دمشق

٦ في حلب

٥ في حماة

١ في القنيطرة

حالات الوفاة:

١ في حمص

١ في درعا

١ في اللاذقية

١ في السويداء

١ في دمشق

حالات الشفاء:

١٠ في حمص

٩ في دمشق

٩ في حلب

٨ في اللاذقية

٨ في ريف دمشق

٥ في السويداء

٥ في درعا

٤ في طرطوس

٤ في حماة

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