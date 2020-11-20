بغداد: أول دفعة من القوات الأمريكية تنسحب من البلاد

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي اليوم انسحاب أول دفعة من القوات الأمريكية من العراق.

قال الخفاجي في تصريح لوكالة سبوتنيك للأنباء: اليوم بدأ 500 من جنود القوات الأمريكية بالانسحاب وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن حديثاً.

وأشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيتم خلال فترة قصيرة جداً وفق جدول بين البلدين وحسب توقيتات زمنية محددة.

وكان قادة عسكريون أمريكيون كشفوا الاثنين الماضي أن البنتاغون أصدر إشعاراً للقادة يعرف باسم “أمر تحذير” لبدء التخطيط لخفض عدد القوات الأمريكية إلى 2500 جندي في أفغانستان ومثلهم في العراق بحلول 15 كانون الثاني انخفاضاً مما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و3 آلاف جندي في العراق.

يشار إلى أن ترامب جعل الانسحاب من الحروب التي دخلتها الولايات المتحدة في عدد من مناطق العالم حجر الزاوية في سياسته الخارجية رغم بقاء آلاف من هذه القوات واحتلالها للأراضي في سورية والعراق وأفغانستان حتى الآن وتعزيز تواجدها.

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