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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 5 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 21 تشرين الثاني 2020
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الأخبار
سيناتور جمهوري يدعو ترامب لتسليم السلطة بسلاسة لـ بايدن
شويغو: إتمام انتشار قوة حفظ السلام الروسية في قره باغ
حرامي حلب يسرق زيتون عفرين وزيتها بالتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية
بوغدانوف يبحث مع بيدرسون الوضع في سورية
خروج رتل شاحنات ومدرعات للاحتلال الأمريكي من قاعدة مطار خراب الجير غير الشرعية بريف الحسكة إلى العراق
بغداد: أول دفعة من القوات الأمريكية تنسحب من البلاد
الصين تستنكر مجدداً التدخل الأجنبي في شؤون هونغ كونغ
إيران: امتلاك الكيان الصهيوني قدرات نووية سرية يهدد أمن العالم واستقراره
سلسلة غارات للعدوان السعودي على اليمن
بوتين: ملتزمون بدعم سيادة لبنان ووحدته