بوغدانوف يبحث مع بيدرسون الوضع في سورية

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون الوضع في سورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم أن بوغدانوف التقى بيدرسون بحضور المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى سورية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك وتم إيلاء اهتمام خاص لضرورة مواصلة التقدم بجهود حل الأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بما في ذلك ضمان العمل الثابت للجنة مناقشة الدستور.

وكان بوغدانوف بحث مع بيدرسون أمس عمل لجنة مناقشة الدستور وقضايا تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تماشياً مع نتائج المؤتمر الدولي حول هذا الموضوع الذي عقد في دمشق في الحادي عشر والثاني عشر من تشرين الثاني الجاري.

بدوره ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع بيدرسون اليوم بشكل مستفيض قضايا حل الأزمة في سورية على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

واستعرض فيرشينين وبيدرسون مهام تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لجميع السوريين المحتاجين لها والخطوات الإضافية اللازمة لدفع عملية الحل السياسي للأمام بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة.

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