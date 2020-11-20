بوتين يؤكد أهمية توحيد الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة توحيد الجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا والقضاء عليها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله أمام قمة آسيا والمحيط الهادئ التي انعقدت عبر الفيديو اليوم إن اللقاحين اللذين طورتهما روسيا لفيروس كورونا وهما “سبوتنيك وإيبيفاك كورونا” أثبتا فعاليتهما وتمتعهما بالأمان مضيفاً إن هناك لقاحاً ثالثا قيد التجارب النهائية وروسيا على استعداد لمشاركة خبراتها في مكافحة الفيروس مع الشركاء والأصدقاء.

وقال بوتين: “نعمل بنشاط وبالتعاون مع شركائنا الأجانب على دراسة إمكانيات التوريد وتوطين الإنتاج في هذا المجال” مشدداً على أن “الأولوية لتوحيد الجهود في مكافحة الفيروس، وروسيا لديها ما يمكنها تقديمه للشركاء والأصدقاء فقد تراكمت لديها خبرات علمية وعملية جيدة في هذا المجال”.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد19 تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

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