خروج رتل شاحنات ومدرعات للاحتلال الأمريكي من قاعدة مطار خراب الجير غير الشرعية بريف الحسكة إلى العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتل مدرعات وشاحنات من قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية عبر معبر الوليد بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف منطقة اليعربية لمراسلة سانا أن رتلاً من 45 آلية تضم مدرعات وناقلات عسكرية وشاحنات متنوعة خرجت ظهر اليوم من قاعدتها غير الشرعية في مطار خراب الجير العسكري واتجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي على الحدود مع العراق.

يذكر أن عشرات الآليات العسكرية والصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق والشاحنات التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي خرجت من قواعدها غير الشرعية في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته خلال الأسابيع الأخيرة .

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