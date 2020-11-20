إيران: امتلاك الكيان الصهيوني قدرات نووية سرية يهدد أمن العالم واستقراره

جددت إيران مطالبتها بضم كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري وغير مشروط إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع أنشطته لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشاملة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي قوله في كلمة خلال الاجتماع الفصلي الافتراضي لمجلس محافظي الوكالة إن الكيان الصهيوني بصفته الطرف الوحيد غير العضو في معاهدة عدم الانتشار في الشرق الأوسط بات يحول دون عولمة هذه الوثيقة”.

وأوضح غريب آبادي أن امتلاك الكيان الصهيوني قدرات نووية سرية مترافقا مع تجاهله التام للقوانين والأعراف الدولية يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار العالم والمنطقة مشدداً على أن ضمه الفوري ودون شروط مسبقة إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع مواده وأنشطته ومنشآته النووية لضمانات الوكالة الشاملة هو الخطوة الوحيدة لمواجهة الأزمة النووية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت المندوب الإيراني إلى أن “اللجوء إلى رفض الانضمام إلى المعاهدة وعدم إبرام اتفاق ضمانات شامل مع الوكالة أصبح نموذجا معروفا للتملص من أعباء التنفيذ الكامل للالتزامات والخضوع للتحقق من سلمية النشاطات”.

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