إصابة طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الخليل

أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال اقتحامها وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة طفل برصاصة في الفخذ.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين وتعتدي عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين شمال بيت لحم

إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الولجة شمال غرب المدينة واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق اليوم أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس في الضفة الغربية وجرفت مساحات منها.

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