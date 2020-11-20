بوتين: ملتزمون بدعم سيادة لبنان ووحدته

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام بلاده الدائم بدعم سيادة لبنان ووحدته وترحيبها بالجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار والتوافق الوطني فيه.

وشدد بوتين في رسالة خطية تسلمها الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه اليوم سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف بمناسبة عيد استقلال لبنان الـ77 على أن العلاقات بين روسيا ولبنان قائمة على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل معربا عن ارتياحه لأن مواصلة التعامل الثنائي البناء يتوافق بشكل كامل مع مصالح الشعبين الروسي واللبناني ويعزز السلام والأمن في الشرق الأوسط.

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