نجاح وتميز في السباق الدوري الثامن والأخير للخيول

هيفاء الإبراهيم

ودع اليوم الجمعة مضمار سباق دمشق بالديماس آخر السباقات الدورية للخيول العربية الأصيلة لهذا الموسم والذي أقامته الجمعية السورية للخيول العربية بالتعاون مع وزارة الزراعة مكتب الخيول ونادي الفروسية بحماة، وحول هذا السباق ومجرياته تحدث لتشرين المهندس محمد الوادي مدير الجمعية السورية للخيول حيث قال: بمناسبة الذكرى الخمسون للحركة التصحيحية المجيدة أقامت الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة السباق الدوري السادس اليوم الجمعة على أرض ميدان سباق دمشق بالديماس و قد تألف هذا السباق من ثمانية أشواط متعددة ومختلفة المسافات تنافس فيها خمسون جواداً على حصد الجوائز التي قدمت للفائزين في نهاية كل شوط و قد كان التميز واضحاً بالأداء و المنافسة حاضرة بشكل واضح خاصة بالأشواط السادس و السابع و الثامن التي نفذتها الخيول الرابحة من الدرجة الأولى و الثانية و الثالثة ،وأضاف الوادي : اتسم الطابع العام لهذا السباق بالحضور الجماهيري المميز و التنظيم الجيد ما ترك انطباعاً مريحاً للحضور و المراقبين و المنظمين و أيضاً للمشاركين من الفرسان ساهم في إضفاء جواً من الألفة الاجتماعية و حالة كبيرة من الحماس و التشجيع . و باعتبار أن هذا السباق هو خاتمة السباقات و الأخير لهذا الموسم فهو مهم جداً و كانت نتائجه هي المحصلة النهائية لتقييم المستوى الفني لهذه السباقات للموسم الحالي و التي على أساسها سيتم تقييم أيضاً الخيول العالية المستوى و تتويج المميزين من المدربين و أصحاب الإسطبلات و المربين و الجواكي ،و قد توج أصحاب المراكز الأولى من كل شوط ،والجائزة الكبرى كانت للشوط الثامن الذي يعتبر مفتوحاً لكل المشاركين و مسافته 3000 متر وحل الفائزين فيه

المركز الأول :ورد الكور ، المركز الثاني :سيف العبود ،المركز الثالث : مختارII ، وتابع الوادي : و أما فيما يخص تحضيراتنا و استعداداتنا للموسم القادم 2021 فلدينا أجندة مزدحمة النشاطات والفعاليات ستضم بالإضافة إلى السباقات الدولية الكثير كعروض بطولات الجمال ومهرجان الجواد العربي الأصيل .

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