المالكي: تصنيف أمريكا صادرات المستوطنات أنها “إسرائيلية” جريمة

أكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن تصنيف الولايات المتحدة صادرات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنها “منتجات إسرائيلية” بمثابة إقرار رسمي أميركي بضم أراضي المستوطنات لـ “إسرائيل” ما يشكل جريمة حرب يجب محاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح المالكي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن هذا التصنيف من قبل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هو تكريس لمخططات الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية والتي تأتي ضمن ما تسمى صفقة القرن الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد المالكي على أن هذه الجريمة تستدعي تحركاً فورياً على الصعيد الدولي ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة.

بدورها أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن تصنيف الولايات المتحدة صادرات المستوطنات أنها “منتجات إسرائيلية” استفزازي وتحد متعمد وخطير للقانون الدولي.

وشددت عشراوي على ضرورة مقاطعة هذه المنتجات لأنها نتاج سرقة ونهب الأراضي والموارد الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي بدعم أميركي مطلق وانتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت عشراوي إلى أن زيارة بومبيو عدداً من المستوطنات في الضفة الغربية تعنى أن الإدارة الأميركية أصبحت شريكاً أساسياً في احتلال الأراضي الفلسطينية إلى جانب أنها تمعن في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته وفى مقدمتها القرار رقم 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

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